TEMPESTA D’AMORE | TRAME 23-29 APRILE 2023 | UNA BRUTTA SORPRESA PER VANESSA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 19 aprile 2023), anticipazioni edal 23 al 29, della soap tedesca in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 20:00. Domenica 23Paul cerca di tenere sotto controllo i propri sensi di colpa, ma senza successo. Poco dopo l’auto su cui era a bordo viene trovata abbandonata a bordo strada… Shirin è furiosa con Henning per le sue bugie. Il sommelier cerca di giustificarsi, ma poi capisce di aver sbagliato e si dice felice all’idea che la fidanzata conosca i suoi genitori. Il primo incontro, però, non va esattamente come sperato Lunedì 24trova finalmente la casa dei suoi sogni e riceve anche la promessa da parte di Alfons di aiutarla economicamente. Quando ...