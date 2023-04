Telemedicina e over |  per cosa sono disposti a spendere e cosa vogliono in cambio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) I dati relativi alle necessità degli75 dimostrano che il sistema sociosanitario non può fare a meno dell' innovazione. Le persone confidano nelle tecnologie per migliorare la qualità della propria vita edisposte a fare qualche sacrificio per usarle

...connessa alla sanità riguarda la mancanza di medici in quanto non viene garantito il turn... ovvero la dotazione di tecnologie che sono impiegate nellaper tenere sotto controllo ......si considera la fascia d'età 55 - 64 anni e che si attesta sul 46% se si fa riferimento agli...provincia di Genova - aggiunge il presidente - stiamo portando avanti un progetto dinei ...Nel 2023 l'Isola ha superato le 413 mila persone65 anni, mentre continuano a diminuire i ... e quello del welfare come anche quello della, "Per la UilP i pensionati devono poter ...

Telemedicina, Schillaci: "Italia all'avanguardia, sprint dal Pnrr" CorCom

La Uil Pensionati lancia da Cagliari una vertenza sulla condizione degli anziani in Sardegna e bacchetta la giunta regionale - accusata di gestire in autonomia i fondi del Pnrr senza condividere i pro ...La telemedicina sta prendendo piede anche in Italia e il tabù dell’intervento delle tecnologie in campo sanitario sta crollando pezzo dopo pezzo. Ecco cosa sta succedendo e dove ...