Tebas: «Laporta non ha convinto con le sue spiegazioni. I club vogliono che si indaghi sui pagamenti» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche in Liga è tempo di assemblea di lega e Tebas, il presidente, ha molto da fare. Soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti: la conferenza stampa di Laporta, il video risposta del Real Madrid alle accuse mosse dal presidente del Barça. Infine anche il comunicato del Comitato tecnico arbitrale spagnolo, molto duro, che lamenta un clima ostile nei confronti degli arbitri spagnoli creato ad arte. Tutto questo ha alzato il livello di tensione in Liga e nella Federcalcio spagnola. Oggi l'assemblea nella quale Tebas ha cercato di distendere gli animi. Nella successiva conferenza stampa, riportata da Marca, il presidente della Liga ha poi chiarito alcuni punti: «Laporta è intervenuto per dare le sue spiegazioni per 20 minuti, una sintesi della conferenza stampa di ieri. Non ci sono state interrogazioni del ...

