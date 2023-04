Teatro, al Tram debutta “Origami. Attese di carta” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Origami. Attese di carta” è il nome del prossimo spettacolo in scena al Teatro Tram di Napoli da giovedì 20 a domenica 23 aprile. Nella sala di via Port’Alba il debutto di un testo (drammaturgia originale di Chiara Di Bernardo) che si apre sulla banchina di una stazione dove i protagonisti – Daria D’Amore (che ne è anche regista), Chiara Di Bernardo, Luigi Leone e Riccardo Sergio – passeranno la notte. Tutto ha inizio alle 17,30: un giovane artista di strada, una barbona sul ciglio della linea gialla, un ragazzo con un mazzo di fiori in mano e un’eccentrica sconosciuta. Arriva un forte temporale: le parole di circostanza lasciano presto spazio a strane confidenze. L’intento di tre personaggi è buttarsi sotto al treno in transito delle ore 17,48. Il maltempo, gli strani annunci dell’altoparlante, i ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) “di” è il nome del prossimo spettacolo in scena aldi Napoli da giovedì 20 a domenica 23 aprile. Nella sala di via Port’Alba il debutto di un testo (drammaturgia originale di Chiara Di Bernardo) che si apre sulla banchina di una stazione dove i protagonisti – Daria D’Amore (che ne è anche regista), Chiara Di Bernardo, Luigi Leone e Riccardo Sergio – passeranno la notte. Tutto ha inizio alle 17,30: un giovane artista di strada, una barbona sul ciglio della linea gialla, un ragazzo con un mazzo di fiori in mano e un’eccentrica sconosciuta. Arriva un forte temporale: le parole di circostanza lasciano presto spazio a strane confidenze. L’intento di tre personaggi è buttarsi sotto al treno in transito delle ore 17,48. Il maltempo, gli strani annunci dell’altoparlante, i ...

