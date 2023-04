(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo modello 730 al via. Mentre entra nel vivo la campagna fiscale delGoverno e Agenzia delle Entrate lavorano per dare massima diffusione e visibilità alle nuove regole per la compilazione delladeial fine di evitare errori ed equivoci che possano generare multe e sanzioni La riforma Irpef approvata dal Governo prevede, infatti, differenti scaglioni contributivi rispetto al passato. Le detrazioni fiscali sono state rimodulate, è cambiato il modello di calcolo dei famigliari a carico e va inserito nel modello anche l’Assegno unico universale. Grandi semplificazioni anche sul fronte della conservazione di ricevute e scontrini relativi alle spese sanitarie non modificate. Da quest’anno non sarà più obbligatorio conservarle ma i dati si baseranno sul totale dell’anno precedente. Più nello specifico ecco ...

Tasse, tutto quello che c’è da sapere per la dichiarazione dei redditi 2023 Panorama

"La proposta del ministro dell'Economia è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie ...ROVIGO - La Tarip, tariffa puntuale sui rifiuti, sarà più leggera per i rodigini. Lo ha stabilito il consiglio comunale che a Palazzo Nodari ha destinato 832mila euro ...