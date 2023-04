Tangenziale di Napoli, sorpresa per gli automobilisti: un cavallo al galoppo contromano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la Tangenziale di Napoli sono stati sorpresi dall’arrivo di un cavallo al galoppo contromano fuggito dalle scuderie dell’Ippodromo di Agnano. La Tangenziale di Napoli come l’ippodromo di Agnano per una sgroppata di buon mattino, magari approfittando del traino delle auto in corsa: chissà se era questa l’intenzione Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gliche si sono trovati a percorrere ladisono stati sorpresi dall’arrivo di unalfuggito dalle scuderie dell’Ippodromo di Agnano. Ladicome l’ippodromo di Agnano per una sgroppata di buon mattino, magari approfittando del traino delle auto in corsa: chissà se era questa l’intenzione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Cavallo contromano in Tangenziale a Napoli, sgroppata tra le auto in coda. L'animale era fuggito dalle stalle di Ag… - fanpage : In direzione #Napoli, tantissimi automobilisti questa mattina hanno avvistato un cavallo galoppare, in contromano,… - RaiNews : La Tangenziale di Napoli sembrava l'ippodromo di Agnano, avranno pensato gli automobilisti fermi per il traffico e… - Nicolametrano : RT @Amyrmia: Napoli è una città incredibile. Stamattina, in tangenziale - ilmeteoit : #Napoli: (Video) incredibile apparizione in piena tangenziale, proprio tra le auto in coda! [ANSA] -