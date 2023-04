Tajani gioca a golf all'ambasciata e lancia la sfida: "Ryder Cup volano per Expo 2030" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gli eventi sportivi come volano di promozione per il sistema-Paese. È quanto sottolineato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, partecipando a un evento di presentazione della Ryder Cup 2023, competizione internazionale di golf che si terrà a Roma tra settembre e ottobre prossimi. All'iniziativa, che si è svolta all'ambasciata italiana a Tokyo, hanno partecipato i vertici delle quattro principali associazioni di golf giapponese e il presidente dell'associazione JGA, Masanari Iketani. Erano inoltre presenti alcune delle aziende italiane sponsor della Ryder Cup, il presidente di Ice, Matteo Zoppas, e il commissario generale Expo Osaka 2025 designato, Mario Vattani. Tajani dunque ha dichiarato come ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gli eventi sportivi comedi promozione per il sistema-Paese. È quanto sottolineato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, partecipando a un evento di presentazione dellaCup 2023, competizione internazionale diche si terrà a Roma tra settembre e ottobre prossimi. All'iniziativa, che si è svolta all'italiana a Tokyo, hanno partecipato i vertici delle quattro principali associazioni digiapponese e il presidente dell'associazione JGA, Masanari Iketani. Erano inoltre presenti alcune delle aziende italiane sponsor dellaCup, il presidente di Ice, Matteo Zoppas, e il commissario generaleOsaka 2025 designato, Mario Vattani.dunque ha dichiarato come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Il ministro @Antonio_Tajani gioca a #golf all'ambasciata e lancia la sfida #RyderCup2023 volano per #Expo2030… - DalpianoFabiola : @Antonio_Tajani @FederGolf @rydercup @ItalyMFA @Expo2030Roma @ItalyinJPN @tempoweb @ilmessaggeroit @CorSport… - agenzia_nova : Febbre Ryder Cup, Tajani gioca a golf all’ambasciata: “Devo migliorare lo swing” – video - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: #Tajani ha sfruttato la scuola di Bruxelles per imparare l’arte della negoziazione e prendersi il controllo di Forza It… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: #Tajani ha sfruttato la scuola di Bruxelles per imparare l’arte della negoziazione e prendersi il controllo di Forza It… -