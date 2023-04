Sydney Sweeney nel teaser di Reality, film prodotto per HBO (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 29 maggio arriverà su HBO il film Reality e il teaser mostra la protagonista Sydney Sweeney nel ruolo ispirato a una storia vera. Sydney Sweeney è la protagonista di Reality, film in arrivo il 29 maggio su HBO di cui è stato diffuso un teaser. Nel video si vede qualche immagine del progetto che vedrà la giovane star di Euphoria nel ruolo di una ragazza al centro di un'indagine. Reality si basa sullo spettacolo teatrale Is This a Room, scritto da Tina Satter e vedrà Sydney Sweeney nel ruolo della venticinquenne, ex agente dei servizi segreti, Reality Winner. La giovane è al centro di un'indagine dell'FBI condotta da due agenti (parti affidate a Josh ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 29 maggio arriverà su HBO ile ilmostra la protagonistanel ruolo ispirato a una storia vera.è la protagonista diin arrivo il 29 maggio su HBO di cui è stato diffuso un. Nel video si vede qualche immagine del progetto che vedrà la giovane star di Euphoria nel ruolo di una ragazza al centro di un'indagine.si basa sullo spettacolo teatrale Is This a Room, scritto da Tina Satter e vedrànel ruolo della venticinquenne, ex agente dei servizi segreti,Winner. La giovane è al centro di un'indagine dell'FBI condotta da due agenti (parti affidate a Josh ...

