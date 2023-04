Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marzia Capezzuti | tre arresti Tra questi anche un minore

(Di mercoledì 19 aprile 2023) I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse, una dal gip del Tribunale ordinario e l’altra da quello per inni di Salerno, su richiesta delle rispettive Procure, nei confronti di tre persone. I destinatari, tra cui una donna, sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura ed omicidio. I provvedimenti scaturiscono dallesulla scomparsa di, 29enne milanese di cui si persero le tracce nel marzo 2022, dal comune di Pontecagnano Faiano. I resti di un corpo, che si presume appartenessero alla giovane, furono trovati ad ottobre scorso in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. La vicenda – Il corpo della ragazza venne ritrovato in un casolare abbandonato. Sul cadavere c’erano segni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Marzia Capezzuti scomparsa da un anno la svolta nelle indagini: arrestate due persone una è minorenne - #Marzia… - InfoCilentoWeb : QUESTA MATTINA SONO SCATTATI GLI ARRESTI #marziacapezzuti #indagini #pontecagnano - NotizieVirgilio : ?? Uccisa la madre del salumiere star dei social: svolta nelle indagini - FranceschiniAng : #Napoli,madre del #TikToker #DonatoDeCaprio trovata morta in casa: svolta nelle indagini. - Bianca34874951 : RT @fanpage: Nuova svolta nelle indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa un anno fa. Sono stati arrestati due mino… -

VITTORIO VENETO - Vede l' auto per l'ennesimasfrecciare in via Rindola Bassa (a Vittorio Veneto ), intima all'automobilista di rallentare, ... Non serve andare tanto lontano,grandi città, ...Marzia Capezzuti , il caso della 29enne originaria di Milano scomparsa da marzo del 2022 a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, potrebbe essere giunto ad una. Due persone sono state arrestate alle prime luci dell'alba, una delle quali è un minore. Le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale ordinario e per i minorenni di Salerno ...... nel cuore dell'Umbria, sia presiedendo a tutte le fasi di lavorazionediverse sedi dell'... Fatturato in crescita e scoperta di talenti emergenti Nel 2017, poi, è arrivata un'importante: ...

Svolta nell'omicidio della madre del "tiktoker" Donato De Caprio Today.it

Hanno vinto Cosimo Conte, Gaetano Barbati, Antonio Palmitesta, Andrea Stasi, Domenico Vacca e Christian Tursi Si è svolta nei giorni scorsi a Francavilla Fontana, su iniziativa della Quero-Chiloiro, l ...Una donna, la vicina di casa, è stata arrestata dalla polizia per l'omicidio di Rosa Gigante, mamma della star di TikTok Donato De Caprio ...