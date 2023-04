Suprematisti, sovranisti: il governo con l'orbace e il 'fascismo eterno' di Umberto Eco (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ne Il fascismo eterno (edito da La nave di Teseo) Umberto Eco espone le caratteristiche di quello che definisce Ur - fascismo o, appunto, Fascimo eterno. La pubblicazione riporta il discorso ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ne Il(edito da La nave di Teseo)Eco espone le caratteristiche di quello che definisce Ur -o, appunto, Fascimo. La pubblicazione riporta il discorso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlenghiFab : @carovana12 Parlava seriamente la teoria Kalergi ha un grosso seguito nella estrema destra , nei sovranisti , teori… - albertocaldana : RT @EugenioCardi: Proclami assurdi, scandalosi e retrivi come questi sono del tutto IRRESPONSABILI e PERICOLOSI dato che non fanno altro ch… - nagey4924343724 : RT @EugenioCardi: Proclami assurdi, scandalosi e retrivi come questi sono del tutto IRRESPONSABILI e PERICOLOSI dato che non fanno altro ch… - ainola6868 : RT @EugenioCardi: Proclami assurdi, scandalosi e retrivi come questi sono del tutto IRRESPONSABILI e PERICOLOSI dato che non fanno altro ch… - PolliaxItalo : RT @EugenioCardi: Proclami assurdi, scandalosi e retrivi come questi sono del tutto IRRESPONSABILI e PERICOLOSI dato che non fanno altro ch… -