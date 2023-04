Supermercati solidali, a Cassino e Trento il carovita si combatte così. Non come pensa il governo (Di mercoledì 19 aprile 2023) di Fernando Bassoli Nascono in Italia i Supermercati solidali, un’idea nuova per contrastare il carovita e aiutare i più deboli. La crisi derivante dal carovita morde e il governo appare impreparato, più preoccupato di affrontare tematiche più pressanti e spendibili sul piano mediatico, come la solita favola horror dei migranti cattivi che vengono in Italia per saccheggiarci e invaderci, mentre spesso stanno semplicemente fuggendo da fame e guerra – come forse farebbero anche molti di noi. Non si parla però abbastanza del calo del potere d’acquisto, crollato negli ultimi tempi per effetto dell’inflazione e di congiunture anche internazionali certamente negative. Tutte cose che, in un Paese che non ha più il virtuoso strumento della cosiddetta “Scala mobile”, che era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) di Fernando Bassoli Nascono in Italia i, un’idea nuova per contrastare ile aiutare i più deboli. La crisi derivante dalmorde e ilappare impreparato, più preoccupato di affrontare tematiche più pressanti e spendibili sul piano mediatico,la solita favola horror dei migranti cattivi che vengono in Italia per saccheggiarci e invaderci, mentre spesso stanno semplicemente fuggendo da fame e guerra –forse farebbero anche molti di noi. Non si parla però abbastanza del calo del potere d’acquisto, crollato negli ultimi tempi per effetto dell’inflazione e di congiunture anche internazionali certamente negative. Tutte cose che, in un Paese che non ha più il virtuoso strumento della cosiddetta “Scala mobile”, che era un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Supermercati solidali, a Cassino e Trento il carovita si combatte così. Non come pensa il governo - tedpanski : RT @FGarbarino: La #lottacontadina ci sembra a noi delle società urbanocentriche, in cui il cibo si trova sugli scaffali dei supermercati,… - CinziaSally : RT @FGarbarino: La #lottacontadina ci sembra a noi delle società urbanocentriche, in cui il cibo si trova sugli scaffali dei supermercati,… - MirandaFelli : RT @FGarbarino: La #lottacontadina ci sembra a noi delle società urbanocentriche, in cui il cibo si trova sugli scaffali dei supermercati,… - FGarbarino : La #lottacontadina ci sembra a noi delle società urbanocentriche, in cui il cibo si trova sugli scaffali dei superm… -