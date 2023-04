Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GameSpot : Mamma mia! - atletienglish : Super Mario! Mamma mia! ???? - EricJohnArt : 8-bit Super Mario Pizza! ?????? - 83napolano : RT @CeotechI: Super Mario Bros il Film: box office verso ogni record #Bowser #BoxOffice #Cinema #Film #Goomba #KoopaTroopa #Luigi #Mario #M… - ilysoiretweet : RT @oxcoxa: Rosalina, dressed as Wario (Super Mario) ?? #nintendo -

... ma a favore degli ospiti: Leao viene steso in area daRui, l'arbitro fischia un rigore ineccepibile, Giroud però lo sbaglia facendosi ipnotizzare da unMeret, provvidenziale con i piedi ...Il nostroFLOP . Napoli - Milan: il commento della gara. La prima occasione arriva con un calcio di punizione diRui deviato dalla barriera rossonera. Mentre all'8' è troppo debole la ...L'arbitro Marciniak fischia il calcio di rigore per un fallo diRui su Leao. Calcia Giroud e Meret respinge il pallone. Intorno alla metà della prima frazione di gioco l'agonismo prende il ...

Super Mario riuscirà a risollevare le sorti del cinema in Italia WIRED Italia

MERET 7 Giroud (non sbagliava un rigore dal 2011) tira a mezzo altezza e gli fa un regalo super: ma lui è lì. Come quando respinge con le gambe sempre sul francese. Sul gol ...33' - Non ce la fanno Mario Rui e Politano: doppio cambio per il Napoli, entrano Olivera e Lozano. 32' - Problema muscolare anche per Mario Rui, si ferma il gioco. 32' - Politano dolorante alla cavigl ...