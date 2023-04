Suor Anna Monia Alfieri boccia (ex Suor) Cristina Scuccia: «Dispiaciuta per le canzoni sensuali e l’Isola dei Famosi. Potrebbe puntare sulla voce, le scorciatoie non aiutano» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cristina Scuccia La ’singolare’ scelta di Cristina Scuccia, passata dal Convento delle Suore orsoline della Sacra Famiglia alle spiagge soleggiate dell’Isola dei Famosi non è piaciuta a Suor Anna Monia Alfieri, religiosa vista in talk politici come Quarta Repubblica o Quinta Colonna. La donna ha detto la sua opinione sul percorso intrapreso dalla Scuccia, sottolineando di essere rammaricata per il modo in cui sta ’sciupando’ la sua vocazione. “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa, mi sono invece particolarmente Dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023)La ’singolare’ scelta di, passata dal Convento dellee orsoline della Sacra Famiglia alle spiagge soleggiate deldeinon è piaciuta a, religiosa vista in talk politici come Quarta Repubblica o Quinta Colonna. La donna ha detto la sua opinione sul percorso intrapreso dalla, sottolineando di essere rammaricata per il modo in cui sta ’sciupando’ la sua vocazione. “Non mi ha stupito l’uscita didalla vita religiosa, mi sono invece particolarmentedel suo percorso dopo l’uscita dalla vita ...

