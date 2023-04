Suor Anna Alfieri contro Cristina a L’Isola dei Famosi 2023: “Scorciatoie” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La presenza della ex Suor Cristina di The Voice of Italy a L’Isola dei Famosi sta facendo discutere e non poco. Anche perché, come ben sappiamo, ha definitivamente lasciato l’abito per essere semplicemente Cristina Scuccia. La curiosità su questa concorrente è tanta da parte del pubblico. E pure le polemiche a dire il vero… A parlare della neo naufraga in Honduras è stata Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che ha detto la sua su Cristina ad Adnkronos. Cosa avrà detto? Lo vediamo subito qui di seguito. Suor Anna Alfieri commenta l’ex Suor Cristina ora a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) La presenza della exdi The Voice of Italy adeista facendo discutere e non poco. Anche perché, come ben sappiamo, ha definitivamente lasciato l’abito per essere semplicementeScuccia. La curiosità su questa concorrente è tanta da parte del pubblico. E pure le polemiche a dire il vero… A parlare della neo naufraga in Honduras è stata, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che ha detto la sua suad Adnkronos. Cosa avrà detto? Lo vediamo subito qui di seguito.commenta l’exora a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... k226xq : La monaca di Monza?Cristina Scuccia all'Isola, Suor Anna Alfieri non approva: «Le scorciatoie non aiutano mai». Cos… - VercesiErnesto : RT @SecolodItalia1: Suor Anna Alfieri su Cristina Scuccia all’Isola: “Non mi stupisce l’addio alle orsoline, ma il dopo…” - andreastoolbox : Suor Anna Alfieri commenta Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi #Anna #Suor #Alfieri #Cristina #commenta ??????? - e09081966 : RT @AnnaMonia_A: Suor Anna Alfieri: 'Cristina Scuccia? Dispiaciuta per sue scelte dopo vita religiosa' - infoitcultura : Suor Anna Alfieri: 'Cristina Scuccia? Dispiaciuta per sue scelte dopo vita religiosa' -