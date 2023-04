Suor Anna Alfieri commenta Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana – raggiunta da AdnKronos – ha parlato della fu Suor Cristina, ora naufraga a L’Isola dei Famosi. “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa” – ha esordito Suor Anna Alfieri – “Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse”. Suor Anna ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 aprile 2023), membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana – raggiunta da AdnKronos – ha parlato della fu, ora naufraga adei. “Non mi ha stupito l’uscita didalla vita religiosa” – ha esordito– “Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse”....

