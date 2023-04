Sulla cattura dell’orsa Jj4, Pichetto Fratin conferma l’abbattimento: “Da Ispra parere favorevole” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sulla cattura dell’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi, è intervenuto il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che ha confermato l’abbattimento dell’animale dopo l’aggressione e l’uccisione del giovane nel Trentino. Sulla cattura dell’orsa Jj4, Pichetto Fratin conferma l’abbattimento Il tema della cattura dell’orsa Jj4 continua ad essere al centro del dibattito mediatico e politico. Il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin è stato osptire a “Mattino Cinque News” e si è espresso sull’ipotesi dell’abbattimento dell’orsa: “Ho istituito un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023)che ha ucciso il runner Andrea Papi, è intervenuto il ministro dell’ambiente Gilbertoche hatodell’animale dopo l’aggressione e l’uccisione del giovane nel Trentino.Jj4,Il tema dellaJj4 continua ad essere al centro del dibattito mediatico e politico. Il ministro dell’ambienteè stato osptire a “Mattino Cinque News” e si è espresso sull’ipotesi del: “Ho istituito un ...

