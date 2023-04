Sudan, tregua non ferma gli scontri: almeno 30 morti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Potente esplosione all'aeroporto internazionale di Khartoum Continuano gli scontri tra l’esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) in Sudan, nonostante la tregua di 24 ore entrata in vigore ieri alle 18. almeno 30 persone, secondo il sindacato dei medici citato da al-Jazeera, sono state uccise. Secondo la stessa fonte, almeno 175 civili sono stati uccisi e 1.041 feriti dall’inizio dei combattimenti sabato scorso. E questa mattina una potente esplosione si è verificata all’aeroporto internazionale di Khartoum, che è in mano alle Rsf. Lo riporta Sky News Arabiya diffondendo un video dell’esplosione. L’emittente riferisce che al momento non si hanno notizie di vittime. A causa dei combattimenti che infuriano a Khartoum, la Germania ha bloccato un’operazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Potente esplosione all'aeroporto internazionale di Khartoum Continuano glitra l’esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) in, nonostante ladi 24 ore entrata in vigore ieri alle 18.30 persone, secondo il sindacato dei medici citato da al-Jazeera, sono state uccise. Secondo la stessa fonte,175 civili sono stati uccisi e 1.041 feriti dall’inizio dei combattimenti sabato scorso. E questa mattina una potente esplosione si è verificata all’aeroporto internazionale di Khartoum, che è in mano alle Rsf. Lo riporta Sky News Arabiya diffondendo un video dell’esplosione. L’emittente riferisce che al momento non si hanno notizie di vittime. A causa dei combattimenti che infuriano a Khartoum, la Germania ha bloccato un’operazione ...

