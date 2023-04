Sudan: esplosione vicino aeroporto Khartoum, tregua non frena scontri (Di mercoledì 19 aprile 2023) Khartoum, 19 apr. (Adnkronos) - Continuano gli scontri tra l'esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) in Sudan, nonostante la tregua di 24 ore dichiarata da quest'ultimo. Una potente esplosione si è verificata all'aeroporto internazionale di Khartoum, che è in mano alle Rsf. Lo riporta Sky News Arabiya diffondendo un video dell'esplosione. L'emittente riferisce che al momento non si hanno notizie di vittime. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. (Adnkronos) - Continuano glitra l'esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) in, nonostante ladi 24 ore dichiarata da quest'ultimo. Una potentesi è verificata all'internazionale di, che è in mano alle Rsf. Lo riporta Sky News Arabiya diffondendo un video dell'. L'emittente riferisce che al momento non si hanno notizie di vittime.

