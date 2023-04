Sudan, colonne di fumo vicino all'aeroporto di Khartoum (Di mercoledì 19 aprile 2023) I filmati della gente comune (UGC - User generated content) girati dal quartiere di al - Taif, vicino all'aeroporto internazionale di Khartoum, in Sudan, mostrano uno scuro pennacchio di fumo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) I filmati della gente comune (UGC - User generated content) girati dal quartiere di al - Taif,all'internazionale di, in, mostrano uno scuro pennacchio diche ...

Sudan, colonne di fumo vicino all'aeroporto di Khartoum I filmati della gente comune (UGC - User generated content) girati dal quartiere di al - Taif, vicino all'aeroporto internazionale di Khartoum, in Sudan, mostrano uno scuro pennacchio di fumo che attraversa il cielo, mentre i combattimenti tra l'esercito sudanese e i paramilitari - che hanno ucciso circa 200 persone - infuriano per il quinto ... Svolta africana per Giorgia (con un occhio alla geopolitica) Ryszard Legutko, già senatore e ministro polacco, dalle colonne della Stampa: ovvero l'unità di ... accentuata dall'instabilità che proprio in queste ore ha coinvolto anche il Sudan, che per gestire ... Migranti, Mattarella sferza la Ue: "Regole preistoriche" Quanto avviene in queste ore in Sudan è allarmante, l'azione della Wagner in tanti Paesi africani ... Sudan, quartier generale dell'esercito in fiamme Una colonna di fumo si erge dal quartiere generale dell'esercito a Khartoum, capitale del Sudan. Nel Paese africano imperversano feroci scontri tra le forze ...