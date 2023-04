Sudan | chiuse decine di ospedali e tregua violata Germania blocca l’evacuazione di 150 cittadini tedeschi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Resta drammatica la situazione in, dove da cinque giorni sono in corso combattimenti tra esercito regolare e forze paramilitari, legate in vari modi alla Russia e ai mercenari del gruppo Wagner. La sanità è al collasso, con 39sui 59 della capitale fuori servizio, tra evacuazioni forzate e bombardamenti. I rimanenti “rischiano di essere chiusi per mancanza di personale medico” e vari tipi di forniture tra cui quella di corrente elettrica. Nonostante ladi 24 ore raggiunta a seguito di una mediazione internazionale – iniziata alle 18 del 18 aprile -, i combattimenti sono ripresi e dall’inizio della sospensione dell’ostilità sono state uccise 30 persone. Finora sono quasi 200 i morti e oltre 1800 i feriti. Spari, colpi di artiglieria e raid aerei hanno scosso la capitale Khartoum e la città di Omdurman, mentre i ...

Tutte le attività commerciali sono. Per la strada non c'è nessuno, solo rumore di bombe." Il Paese è al suo quinto giorno di guerra civile e ciascuna delle parti, esercito federale (SAF) e ...Anche le Comboniane sono spaventate,in casa, senza possibilità di uscire. Da Roma, la ... Inaspriti gli scontri tra esercito governativo e Forze paramilitari in. Il sindacato dei medici ......possa bloccare in via definitiva la realizzazione di una base militare russa a Portsul Mar ... Non si può escludere che, a porte, il ministro cinese abbia intavolato un discorso con l'...

"Dei 59 ospedali di base nella capitale" del Sudan, Khartoum, e negli Stati federali sudanesi "adiacenti alle aree di conflitto, 39" sono "fuori servizio": nove perché "sono stati bombardati e 16" dop ...Nove a Khartoum hanno chiuso, tre a causa di bombardamenti diretti, hanno fatto sapere disperati i medici sudanesi. Oltre ai già citati Ciad ed Etiopia, anche gli altri paesi confinanti, ovvero Sud ...