Su Prime Video arriva Dialogue Boost, l'opzione che rende i dialoghi TV più nitidi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Amazon lancia su Prime Video la nuova funzione Dialogue Boost che promette di far emergere i dialoghi rispetto alla colonna sonora. L'opzione è già disponibile in lingua inglese per alcuni contenuti originali.... Leggi su dday (Di mercoledì 19 aprile 2023) Amazon lancia sula nuova funzioneche promette di far emergere irispetto alla colonna sonora. L'è già disponibile in lingua inglese per alcuni contenuti originali....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Catturata l'orsa JJ4, le prime immagini del recinto dove è stata portata vicino Trento prima che le venga fatta l'e… - MCampomenosi : #Politichegreen europee? Applicarle crea problemi, perché le materie prime necessarie sono estratte in Africa e con… - IlContiAndrea : Le prime immagini esclusive di #MareFuori4 ?? #VivaRai2 - Digital_Day : Sta arrivando il 'boost' per i dialoghi di Amazon Prime Video - ManuFilippone95 : RT @loca_acm: prime video: seedorf, nesta, kaladze, ambrosini sky: ghoulam grasse risate in babbàese -