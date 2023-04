Su che canale vedere Inter-Benfica? Serve l’abbonamento | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi l’può dare un nuovo senso alla stagione, tutto sommato ancora indecifrabile, nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League che si disputerà a partire dalle ore 21.00 allo Stadio “San Siro” di Milano. Gioca infatti in casa con un vantaggio cospicuo la partita contro il, battuto in Portogallo per 0-2 con gol di Barella e Lukaku. Una buona prestazione europea, come ci ha abituato la squadra nerazzurra, proietterebbe la squadra di Inzaghi verso una favolosa semifinale di Champions League impronosticabile fino a pochi mesi fa. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio il palinsesto tv edi, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La partita sarà ...