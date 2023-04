Strootman | «Tatticamente Spalletti è un genio Con lui gli allenamenti erano più tosti delle gare» 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 aprile 2023) In un’intervista a Il Messaggero, l’ex Roma (oggi al Genoa) Kevinparla del suo passato in giallorosso. Trae la Roma è stata subito magia. «Sono arrivato e l’ambiente era depresso per la Coppa Italia persa contro la Lazio. Le 10 vittorie di fila hanno ridato entusiasmo e ci siamo divertiti. Con il pubblico c’è stato subito feeling. E Roma è la città più bella del mondo. Ero con gente come Pjanic, De Rossi e Nainggolan, eravamo un centrocampo completo. Impossibile giocare male al loro fianco». Tornerebbe alla Roma?: «Lo scorso anno ho provato, anche gratis, ma non mi hanno voluto». Le sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho?: «Parliamo di un tecnico che ha vinto ovunque, ma non lo conosco bene. Roma mi è rimasta nel cuore. Anche quando stavo male, mi hanno sostenuto ...