Strootman: "Roma? Lo scorso anno ho provato, anche gratis, ma non mi hanno voluto" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Lo scorso anno ho provato, anche gratis, ma non mi hanno voluto". Nel corso di un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Kevin Strootman ha raccontato di essersi offerto gratis alla Roma, dove aveva già giocato: ora indossa la maglia del Genoa. Il centrocampista olandese ha parlato anche di ... Leggi su pianetagenoa1893 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Loho, ma non mi h". Nel corso di un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Kevinha raccontato di essersi offertoalla, dove aveva già giocato: ora indossa la maglia del Genoa. Il centrocampista olandese ha parlatodi ...

