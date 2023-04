Strasburgo | sì alla riforma del mercato di Co2

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il pacchetto clima della Ue Fit for 55, che prevedeva in una prima versione un abbassamento delle emissioni a effetto serra (Ges) nella Ue del 55% entro il 2030 (rispetto first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaiStefano : Un ringraziamento a Enzo Giorgi, che a Strasburgo ha partecipato al concorso ‘LE MONDIAL DES VINS BLANCS’, dove ha… - Ulisse0672 : RT @lorna_toon: A Strasburgo, un furgone della polizia distrugge un paio di biciclette prima di darsi alla fuga ?? - persempre_news : #Strasburgo, lo stop delle importazioni del #grano ucraino approda alla seduta plenaria del #Parlamentoeuropeo ????… - Falcoblu4 : RT @lorna_toon: A Strasburgo, un furgone della polizia distrugge un paio di biciclette prima di darsi alla fuga ?? - lorna_toon : A Strasburgo, un furgone della polizia distrugge un paio di biciclette prima di darsi alla fuga ?? -

... Carlo Fidanza, intervenendo in plenaria a. "Da mesi il governo Meloni chiede soluzioni europee al fenomeno migratorio, una maggiore attenzioneprotezione delle frontiere esterne, una ...... si tratta di una questione che riguarda tutta l'Ue, e che fa affrontata ricorrendo... Joahnnes Hahn, nel su intervento a nome della Commissione, questa sera a, durante il dibattito in ......è arrivata a, dove Dombrovskis e Paolo Gentiloni sono stati sentiti dalla commissione Econ dell'Eurocamera. E dal commissario italiano è arrivata una netta apertura per il via libera...

Parlamento Ue: Strasburgo, oggi dibattito su "salvare vite nel ... Servizio Informazione Religiosa

L’Eurocamera approva in via definitiva la riforma del sistema di scambio delle emissioni, il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e il Fondo sociale per il clima ...STRASBURGO - La deadline del 30 aprile per i Pnrr aggiornati i con il nuovo capitolo RePowerEu è dilazionabile e molti governi "hanno bisogno di più tempo". Ma "gli Stati membri devono presentare le m ...