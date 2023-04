"Stop al programma di Gabbani" dopo il dramma di Vecchioni: la scelta in Rai (Di mercoledì 19 aprile 2023) Venerdì 21 aprile non andrà in onda su Rai1 il programma musicale “green” ideato da Francesco Gabbani. La sospensione di Ci vuole un fiore è stata improvvisa ma, stando a quanto riferito da TvBlog, è arrivata per un motivo ben preciso: Roberto Vecchioni è stato colpito da un grave lutto familiare e la Rai ha preferito non trasmettere la puntata in cui il cantautore è uno degli ospiti. Il programma è stato registrato tempo fa, prima che Vecchioni subisse la perdita del figlio Arrigo. Dalle parti di viale Mazzini hanno deciso di rispettare il dolore del cantautore e di mandare al posto di Ci vuole un fiore la replica del film Sorelle per sempre, che riprende la vera storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna. Si tratta del racconto di due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Venerdì 21 aprile non andrà in onda su Rai1 ilmusicale “green” ideato da Francesco. La sospensione di Ci vuole un fiore è stata improvvisa ma, stando a quanto riferito da TvBlog, è arrivata per un motivo ben preciso: Robertoè stato colpito da un grave lutto familiare e la Rai ha preferito non trasmettere la puntata in cui il cantautore è uno degli ospiti. Ilè stato registrato tempo fa, prima chesubisse la perdita del figlio Arrigo. Dalle parti di viale Mazzini hanno deciso di rispettare il dolore del cantautore e di mandare al posto di Ci vuole un fiore la replica del film Sorelle per sempre, che riprende la vera storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna. Si tratta del racconto di due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gringoserra78 : RT @OllaEmanuele: ??????? Per Marco #Mancosu si profilano almeno due turni di stop a causa dell’infortunio alla coscia accusato contro il #Fr… - CagliariNews24 : RT @OllaEmanuele: ??????? Per Marco #Mancosu si profilano almeno due turni di stop a causa dell’infortunio alla coscia accusato contro il #Fr… - OllaEmanuele : ??????? Per Marco #Mancosu si profilano almeno due turni di stop a causa dell’infortunio alla coscia accusato contro… - GolfAnsa : Dopo un mese di stop, il @DPWorldTour si prepara a tornare protagonista con l'ISPS Handa-Championship, in programma… - NonniTiziano : @itapacifici @repubblica Stop buonismo per fare spazio al cattivismo? Bel programma. Ciao made in Italy. -