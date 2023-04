Stipendio aprile, per alcuni docenti e ATA ancora trattenute per restituire debito ex bonus Renzi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stipendio aprile 2023: l'accredito per i docenti a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2023 sarà venerdì 21, con un anticipo di due giorni sulla data del 23 che questo mese cade di domenica. Ma forse le buone notizie si concludono qui, dato che l'ultima tranche di arretrati e aumenti non c'è ancora e qualcuno sconta ancora il bonus Renzi indebitamente percepito e adesso trattenuto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023)2023: l'accredito per ia tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2023 sarà venerdì 21, con un anticipo di due giorni sulla data del 23 che questo mese cade di domenica. Ma forse le buone notizie si concludono qui, dato che l'ultima tranche di arretrati e aumenti non c'èe qualcuno scontailindebitamente percepito e adesso trattenuto. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Stipendio aprile, per alcuni docenti e ATA ancora trattenute per restituire debito ex bonus Renzi - GazzettaDellaSc : Stipendio aprile, per alcuni docenti e ATA ancora trattenute per restituire debito ex bonus Renzi… - orizzontescuola : Stipendio aprile 2023, visibile il cedolino su NoiPa. Il 23 l’accredito - willycuba65 : RT @evanessuna: Stavo facendo una ricerca per un soggiorno in costiera Sorrentina per un regalo. Circa lo stipendio medio di un mese (1.300… - n1ptr0 : RT @evanessuna: Stavo facendo una ricerca per un soggiorno in costiera Sorrentina per un regalo. Circa lo stipendio medio di un mese (1.300… -