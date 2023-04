Stipendi docenti | il M5S | “Valditara li vuole aumentare? Lo faccia allora Ma nel DEF non ci sono incrementi”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Abbiamo un ministro dell’istruzione comeche parla come se fosse un parlamentare dell'opposizione. Definisce “mediocri” glideie del personale scolastico e dice che si batterà per far avere più soldi agli insegnanti. Bene, è lui il ministro: se lofare losul serio". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirandola59 : RT @M5SBerlino: ?? Scuola, il DEF 2023 conferma tagli e blocco degli stipendi ?? #Insegnanti #Docenti #PA ScuolaInforma - G_ianluc_a : RT @M5SBerlino: ?? Scuola, il DEF 2023 conferma tagli e blocco degli stipendi ?? #Insegnanti #Docenti #PA ScuolaInforma - CenturrinoLuigi : RT @M5SBerlino: ?? Scuola, il DEF 2023 conferma tagli e blocco degli stipendi ?? #Insegnanti #Docenti #PA ScuolaInforma - gjscco : RT @M5SBerlino: ?? Scuola, il DEF 2023 conferma tagli e blocco degli stipendi ?? #Insegnanti #Docenti #PA ScuolaInforma - InfinitoIsacco : RT @M5SBerlino: ?? Scuola, il DEF 2023 conferma tagli e blocco degli stipendi ?? #Insegnanti #Docenti #PA ScuolaInforma -

... avere una visione strategica e mi batterò per aumentare gli, per far avere più soldi agli ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #' Voglio ringraziare gli insegnanti - conclude il Ministro - perché pur conmodesti, mediocri, stanno facendo una missione ma noi non possiamo sfruttare questa generosità. Dobbiamo avere il ...Stipendioe ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno: già ...recentemente integrato con 300 milioni di euro in più destinati all'aumento degli...

Professori, fuga da scuola In pensione in 30 mila (colpa di stipendi bassi e stress) Corriere della Sera

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia l'arrivo di un piano a favore di insegnanti, presidi e famiglie.Sarebbero circa 30 mila i professori in fuga ovvero quelli pronti a lasciare la scuola. Ma cosa sta succedendo