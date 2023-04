Stellantis, Natalie Knight sarà la nuova Chief Financial Officer (Di mercoledì 19 aprile 2023) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Natalie Knight entrerà a far parte di Stellantis come Executive Vice President e Chief Financial Officer avvicendandosi a Richard Palmer non oltre il 10 luglio 2023. Natalie Knight ricopre attualmente il ruolo di Chief Financial Officer presso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi. Prima di entrare a far parte di Ahold Delhaize ad inizio 2020, Nathalie è stata il CFO di Arla Foods in Danimarca, ed ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nella funzione finanziaria durante i suoi 17 anni presso adidas AG in Germania e negli Stati Uniti, precedute da ruoli di Investor Relations presso BASF e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) –entrerà a far parte dicome Executive Vice President eavvicendandosi a Richard Palmer non oltre il 10 luglio 2023.ricopre attualmente il ruolo dipresso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi. Prima di entrare a far parte di Ahold Delhaize ad inizio 2020, Nathalie è stata il CFO di Arla Foods in Danimarca, ed ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nella funzione finanziaria durante i suoi 17 anni presso adidas AG in Germania e negli Stati Uniti, precedute da ruoli di Investor Relations presso BASF e ...

