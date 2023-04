Stellantis: a marzo in Ue 251.122 immatricolazioni, +23,3% (Di mercoledì 19 aprile 2023) Torino, 19 apr. - (Adnkronos) - Il gruppo Stellantis a marzo ha immatricolato in Europa (Ue, Uk ed Efta) 251.122 vetture contro le 203.635 del marzo dello scorso anno, registrando un incremento del 23,3%. La quota è pari al 17,7%. Nei primi tre mesi del 2023 le vetture immatricolate da Stellantis sono state 574.879 in crescita del 9% rispetto all'analogo trimestre 2022 quando le immatricolazioni erano state 524.110. Nel trimestre la quota è risultata pari al 17,8%. Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Torino, 19 apr. - (Adnkronos) - Il gruppoha immatricolato in Europa (Ue, Uk ed Efta) 251.122 vetture contro le 203.635 deldello scorso anno, registrando un incremento del 23,3%. La quota è pari al 17,7%. Nei primi tre mesi del 2023 le vetture immatricolate dasono state 574.879 in crescita del 9% rispetto all'analogo trimestre 2022 quando leerano state 524.110. Nel trimestre la quota è risultata pari al 17,8%.

