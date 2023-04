Steiner, il suo libro in uscita: ecco le prime rivelazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si chiama "Surving to Drive: a year inside Formula 1" ed è un chiaro richiamo a "Drive to Survive" , la nota serie Netflix dedicata al mondo della F1. "Surving to Drive: a year inside Formula 1" è il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si chiama "Surving to Drive: a year inside Formula 1" ed è un chiaro richiamo a "Drive to Survive" , la nota serie Netflix dedicata al mondo della F1. "Surving to Drive: a year inside Formula 1" è il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formulagiaestro : @NBagattini97 @gios_00 @itsalessandrob sperando che steiner per quel periodo non sia più nel suo ruolo. Non ha volu… - Formula1WM : A quasi due anni di distanza, il GP di Abu Dhabi 2021 continua a far discutere gli appassionati e addetti di lavori… - Formula1WM : A quasi due anni di distanza, il GP di #AbuDhabi 2021 continua a far discutere gli appassionati e addetti di lavori… - 404_stan : @Rodyka18 @angzarre @rusembitaly sei tu che ci vieni qui nessuno ti ci ha chiamato quindi chi è causa del suo mal p… - casicuerdo : @autosport Guenther Steiner è l'ancora che ferma Haas. È un regista fuori controllo. Quando lascerai quella squad… -