Stefano Coletta pronto a lasciare la Rai per Mediaset? Tutte le indiscrezioni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La Rai sta per perdere uno dei suoi collaboratori più validi?, direttore Rai dell’Intrattenimento Prime Time, è finito al centro del gossip per alcuni “colloqui sospetti”. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Affari Italiani citando una “fonte segreta”, sembra che ci siano stati degli incontri trae il Biscione per la direzione fiction di. “Il condizionale è d’obbligo” si dice, tuttavia non possiamo mancare di ricordare che il direttoreè finito al centro delle polemiche per il Festival di Sanremo 2023. Nonostante la kermesse canora sia stata campione di ascolti, ci sono state parecchie polemiche di varia natura alle quali il direttore ha sempre cercato di rispondere smorzando i toni. Potrebbe non essere stato sufficiente e ora sta cercando un nuovo ...