Stazione Logistica a rischio: verso la manifestazione di piazza, la Cgil sprona la politica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fiom Cgil di Avellino sostiene la battaglia per il finanziamento e la realizzazione della Stazione Logistica in Valle Ufita. "L'inspiegabile superficialità con cui l'attore politico si approccia al tema della progettazione e realizzazione della Stazione Logistica, rischia di condizionare in maniera determinante lo sviluppo industriale in quell'area- dice Giuseppe Morsa Fiom Cgil Avellino Eppure, grazie alla spinta delle Organizzazioni Sindacali e la lungimiranza di qualche politico e sindaco della zona, si è riusciti ad inserire la Stazione Logistica tra le opere strategiche da finanziare attraverso il PNRR. Una notevole iniziativa che, per una volta, ha superato gli interessi di parte pensando ...

