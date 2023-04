Starlight premiato in Campidoglio per il suo decennale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si è svolta nella prestigiosa Sala della Protomoteca, in Campidoglio, la terza edizione del Premio Eccellenze Art D’Or intitolata Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l’Internazionalizzazione del Made in Italy. Un evento che ci riporta nella cornice della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Per i cinefili e per chi dal cinema trae la sua pura espressione si tratta uno dei premi più attesi e che ci riporta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Presso la prestigiosa Sala della Protomoteca, in Campidoglio, si è svolta la terza edizione del Premio Eccellenze Art D’Or. Quest’ultima intitolata Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l’Internazionalizzazione del Made in Italy. Premio Eccellenze Art D’Or. Crediti: Ufficio stampa Giuseppe Zaccaria – velvetmagTra i premiati, illustri ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si è svolta nella prestigiosa Sala della Protomoteca, in, la terza edizione del Premio Eccellenze Art D’Or intitolata Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l’Internazionalizzazione del Made in Italy. Un evento che ci riporta nella cornice della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Per i cinefili e per chi dal cinema trae la sua pura espressione si tratta uno dei premi più attesi e che ci riporta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Presso la prestigiosa Sala della Protomoteca, in, si è svolta la terza edizione del Premio Eccellenze Art D’Or. Quest’ultima intitolata Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l’Internazionalizzazione del Made in Italy. Premio Eccellenze Art D’Or. Crediti: Ufficio stampa Giuseppe Zaccaria – velvetmagTra i premiati, illustri ...

Starlight premiato in Campidoglio in occasione del suo decennale Negli anni lo Starlight a premiato nomi illustri del panorama cinematografico internazionale come Paz Vega, AL Pacino, Romola Garai ed eccellenze del cinema italiano, come i maestri Paolo Virzì, Lina ... Cinema e Turismo tra le categorie eccellenti premiate a Roma Venerdì 14 aprile si è svolto il Premio Eccellenze Art D'Or intitolata: "Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l'Inte ... (Adnkronos) - Un fiore all'occhiello della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Roma, 14/04/2023 - La terza edizione del Premio Eccellenze Art D'Or intitolata: "Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l'Internazionalizzazione del Made in Italy"