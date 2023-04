Stanotte una rara eclissi solare ibrida (Di mercoledì 19 aprile 2023) Giovedì, nella notte in Italia, una rara eclissi solare ibrida – Domani, giovedì 20 aprile, alle ore 3.34 ora italiana, Stanotte in Italia, si verificherà la prima eclissi solare del 2023. Non si tratta di un’eclissi qualsiasi, ma di un evento raro che si presenta ogni dieci anni: un’eclissi ibrida, molto peculiare nelle sue manifestazioni e, quindi, estremamente rara, basta pensare che delle 224 eclissi solari del 21mo secolo solo 7 sono state ibride, l’ultima delle quali si è verificata il 3 novembre 2013. Un fenomeno celeste che combina tre tipologie di eclissi: quella parziale quando il passaggio della Luna davanti al Sole oscura solo una piccola parte della nostra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Giovedì, nella notte in Italia, una– Domani, giovedì 20 aprile, alle ore 3.34 ora italiana,in Italia, si verificherà la primadel 2023. Non si tratta di un’qualsiasi, ma di un evento raro che si presenta ogni dieci anni: un’, molto peculiare nelle sue manifestazioni e, quindi, estremamente, basta pensare che delle 224solari del 21mo secolo solo 7 sono state ibride, l’ultima delle quali si è verificata il 3 novembre 2013. Un fenomeno celeste che combina tre tipologie di: quella parziale quando il passaggio della Luna davanti al Sole oscura solo una piccola parte della nostra ...

