Stagionali | procedura d’infrazione Ue contro Italia e altri 9 Paesi Nel mirino anche i contratti a termine nella Pa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Garantire il pieno rispetto della direttiva è un presupposto importante per attrarre nell’Ue la manodopera necessaria per il lavoro stagionale ed eventualmenteper contribuire a ridurre la migrazione irregolare”, evidenzia Bruxelles

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertiradiopop : RT @GioFaggionato: L'Ue apre una procedura di infrazione contro l'Italia e altri nove paesi per mancato rispetto della direttiva che tutela… - SkyTG24 : Ue, procedura d'infrazione contro l'Italia per norme su lavoratori stagionali - fisco24_info : Stagionali, procedura d’infrazione Ue contro Italia e altri 9 Paesi. Nel mirino anche i contratti a termine nella P… - GonnelliLuca : Vogliono le riforme e poi ci fanno anche la procedura di infrazione. Stagionali, procedura d’infrazione Ue contro… - GioFaggionato : L'Ue apre una procedura di infrazione contro l'Italia e altri nove paesi per mancato rispetto della direttiva che t… -

...Bruxelles La Commissione Ue ha avviato unad'infrazione nei confronti dell' Italia e di altri 9 Paesi per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui lavoratori, ...L'Inps ha infatti concluso ladi verifica delle istanze presentate entro il 31 gennaio ...e collaboratori, come verificare il diritto al bonus da 150 euro La prima cosa da fare, ...E' partita laper chiedere il riesame delle domande per il bonus 150 euro . In particolare, possono usufruire di questa possibilità i lavoratori co.co.co., glia tempo determinato, gli ...

Stagionali, la Ue apre procedura infrazione contro Italia e altri 9 Paesi Il Sole 24 ORE

L’Italia, insieme ad altri nove Paesi, non avrebbe recepito pienamente la direttiva comunitaria volta ad assicurare condizioni di vita e lavoro dignitose, pari diritti e tutela dallo sfruttamento ...Bonus 150 euro non pagato, aperte le procedure Inps per chiedere il riesame delle domande respinte entro il 13 luglio: come fare.