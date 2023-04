Stagionali | procedura d’infrazione Ue contro Italia e altri 9 Paesi Nel mirino anche i contratti a termine nella Pa e le norme antiriciclaggio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) «Garantire il pieno rispetto della direttiva è un presupposto importante per attrarre nell’Ue la manodopera necessaria per il lavoro stagionale ed eventualmenteper contribuire a ridurre la migrazione irregolare», evidenzia Bruxelles

Stagionali, la Ue apre procedura infrazione contro Italia e altri 9 Paesi Il Sole 24 ORE

Il nostro Paese non avrebbe pienamente recepito la direttiva comunitaria, che ha lo scopo di assicurare condizioni dignitose e tutele alla categoria. Italia nel mirino Ue anche per i contratti a termi ...L’Italia, insieme ad altri nove Paesi, non avrebbe recepito pienamente la direttiva comunitaria volta ad assicurare condizioni di vita e lavoro dignitose, pari diritti e tutela dallo sfruttamento ...