Spray urticante in classe, al Vittorio Emanuele arrivano carabinieri e vigili del fuoco (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bergamo. Attimi di panico nella tarda mattinata di mercoledì (19 aprile) all'istituto Vittorio Emanuele di Bergamo, dove intorno alle 13 sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, tre equipaggi dei vigili del fuoco e un'ambulanza. Secondo le prime informazioni, uno studente di una seconda avrebbe spruzzato dello Spray al peperoncino in una classe della scuola che si affaccia su piazzale Alpini, in pieno centro città. Per cercare di mitigare l'odore i ragazzi avrebbero aperto le finestre, creando però, a causa del vento, l'effetto contrario: l'aroma si è diffuso in aula, provocando fastidi a sette giovani presenti. Nessuno di loro era in gravi condizioni, anche se i toni preoccupati di chi ha chiamato il 118 ha fatto arrivare sul posto l'ingente numero di mezzi di ...

