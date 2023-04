Sporting-Juventus, Allegri: “Impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico della Juventus, Massimilano Allegri, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. Ecco le sue parole: “Szczesny sarà titolare. Anche Alex Sandro. Domani farò delle valutazione sull’attacco. Nostolgia della Champions? No, siamo in Europa League, che è una competizione importante. Ci permetterebbe, vincendola, di andare in Champions League. Poi come soddisfazione di tutto il gruppo che sta lavorando per creare i presupposti per portare a casa un trofeo. Sono rimasti i due che sono L’Europa League o la Coppa Italia. Non sarà semplice, sembra tutto semplice, ma non è così, perchè come dico sempre: vincere è una cosa straordinaria. Capisco la Juventus che dopo nove anni di vittorie l’ha fatto diventare una cosa normale, ma non è assolutamente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico della, Massimilano, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo. Ecco le sue parole: “Szczesny sarà titolare. Anche Alex Sandro. Domani farò delle valutazione sull’attacco. Nostolgia della Champions? No, siamo in Europa League, che è una competizione importante. Ci permetterebbe, vincendola, di andare in Champions League. Poi come soddisfazione di tutto il gruppo che sta lavorando per creare i presupposti per portare a casa un trofeo. Sono rimasti i due che sono L’Europa League o la Coppa Italia. Non sarà semplice, sembra tutto semplice, ma non è così, perchè come dico sempre: vincere è una cosa straordinaria. Capisco lache dopo nove anni di vittorie l’ha fatto diventare una cosa normale, ma non è assolutamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri alla vigilia della partita contro lo #SportingCP - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri su #Rabiot, #Szczesny e non solo - juve_magazine : JUVENTUS - Alex Sandro: 'Sentenza? Pensiamo solo allo Sporting Lisbona' - sportface2016 : #Sporting-#Juventus, #Allegri: “Impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0” -