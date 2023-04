Sporting-Juventus, Alex Sandro: “La testa è qui, non al -15” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla vigilia del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il difensore della Juventus Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Sto bene, ho fatto una buona settimana di allenamento quindi mi sento a disposizione per la partita di domani. -15? Lì stanno lavorando gli avvocati e la società, noi dobbiamo pensare solo a questa partita, dobbiamo giocare al meglio e passare il turno. Speriamo di poter riavere quei 15 punti in campionato, ma ora stiamo pensando allo Sporting e all’Europa League e basta”. E ancora: “Posta in palio alta per entrambe le squadre, lo Sporting sta facendo benissimo e sarà bello giocare in uno stadio pieno, ci saranno anche i nostri tifosi, noi siamo concentrati su questa partita e sono sicuro che sarà una grande gara. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alla vigilia del match di Europa League contro loLisbona, il difensore dellaha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Sto bene, ho fatto una buona settimana di allenamento quindi mi sento a disposizione per la partita di domani. -15? Lì stanno lavorando gli avvocati e la società, noi dobbiamo pensare solo a questa partita, dobbiamo giocare al meglio e passare il turno. Speriamo di poter riavere quei 15 punti in campionato, ma ora stiamo pensando alloe all’Europa League e basta”. E ancora: “Posta in palio alta per entrambe le squadre, losta facendo benissimo e sarà bello giocare in uno stadio pieno, ci saranno anche i nostri tifosi, noi siamo concentrati su questa partita e sono sicuro che sarà una grande gara. ...

