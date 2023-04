Sporting, Amorim: 'Juve brava a gestire il vantaggio, ma non ci sorprenderà' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Juventus . L'allenatore portoghese si è espresso sulle possibilità di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rubenha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lantus . L'allenatore portoghese si è espresso sulle possibilità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SportingJuventus, #Amorim: 'Pensiamo di poter ribaltare il risultato' - TUTTOJUVE_COM : QUI SPORTING - Amorim a SIC: 'Chi toglierei alla Juve? Chiesa è un grande giocatore. Sappiamo di poter segnare alme… - tuttosport : ??? Sporting, Amorim non ha dubbi: 'Passiamo il turno. Sappiamo come gioca' LE PAROLE ?? #Tuttosport #SportingJuve… - ilbianconerocom : Sporting, Amorim: 'Possiamo passare, so come giocherà la Juve' - Luxgraph : Sporting, Amorim avvisa la Juve: 'Passiamo il turno. Sappiamo come gioca' -