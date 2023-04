Sport in tv oggi (mercoledì 19 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) oggi mercoledì 19 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Abbuffata di ciclismo con l’attesissima Freccia Vallone (anche in versione femminile) e la terza tappa del Tour of the Alps. Da non perdere gli Europei di sollevamento pesi e gli Europei di lotta. Proseguono i tornei di tennis della settimana: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti faranno il loro debutto a Barcellona. Si giocano le gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile e un turno infrasettimanale della Serie A di basket. Serata importantissima per il calcio: l’Inter incrocerà il Benfica nel ritorno dei quarti di finale della Champions League, l’altra sfida sarà tra Bayern Monaco e Manchester City. Da non perdere i quarti di finale dei playoff di volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023)19ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata di ciclismo con l’attesissima Freccia Vallone (anche in versione femminile) e la terza tappa del Tour of the Alps. Da non perdere gli Europei di sollevamento pesi e gli Europei di lotta. Proseguono i tornei di tennis della settimana: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti faranno il loro debutto a Barcellona. Si giocano le gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile e un turno infrasettimanale della Serie A di basket. Serata importantissima per il calcio: l’Inter incrocerà il Benfica nel ritorno dei quarti di finale della Champions League, l’altra sfida sarà tra Bayern Monaco e Manchester City. Da non perdere i quarti di finale dei playoff di volley femminile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti ...

