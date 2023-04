Sport in TV mercoledì 19 aprile: programma e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il programma dello Sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. Grande protagonista sarà il calcio, con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Champions League: Inter-Benfica, in cui si riparte dal 2-0 in favore dei nerazzurri, e Bayern Monaco-Manchester City. Spazio anche al basket, con il turno infrasettimanale della Serie A1 e con i play-off di NBA, e al volley, in particolare ai play-off scudetto della Serie A1 femminile e della Superlega maschile. Sarà una giornata anche dedicata al grande tennis: andranno in scena, infatti, le partite del WTA 500 di Stoccarda, dell’ATP 500 di Barcellona, dell’ATP 250 di Monaco di Baviera e dell’ATP 250 di Banja Luka, nel cui tabellone spicca il nome di Novak Djokovic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,192023. Grande protagonista sarà il calcio, con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Champions League: Inter-Benfica, in cui si riparte dal 2-0 in favore dei nerazzurri, e Bayern Monaco-Manchester City. Spazio anche al basket, con il turno infrasettimanale della Serie A1 e con i play-off di NBA, e al volley, in particolare ai play-off scudetto della Serie A1 femminile e della Superlega maschile. Sarà una giornata anche dedicata al grande tennis: andranno in scena, infatti, le partite del WTA 500 di Stoccarda, dell’ATP 500 di Barcellona, dell’ATP 250 di Monaco di Baviera e dell’ATP 250 di Banja Luka, nel cui tabellone spicca il nome di Novak Djokovic.Face.

