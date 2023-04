Spid, resterà ancora per poco: quale servizio lo sostituirà | Ufficiale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lo Spid negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per l’accesso all’identità digitale online per i servizi della pubblica amministrazione, presto però gli diremo addio. Un quadro complesso che negli ultimi anni ha fatto luce su tre servizi diversi: lo Spid, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi. Lo Spid nel tempo è diventato il servizio più utilizzato eppure sembra che questo non sarà sufficiente e quindi verrà creato un quarto sistema di accesso che unificherà tutto. Addio Spid, arriva una nuova identità digitale (Computermagazine)Una questione articolata che è stata avanzata nelle ultime settimane con non pochi problemi per il governo. Non tutti hanno la CIE e questo ha spinto a riversarsi sullo Spid che si può ottenere ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lonegli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per l’accesso all’identità digitale online per i servizi della pubblica amministrazione, presto però gli diremo addio. Un quadro complesso che negli ultimi anni ha fatto luce su tre servizi diversi: lo, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi. Lonel tempo è diventato ilpiù utilizzato eppure sembra che questo non sarà sufficiente e quindi verrà creato un quarto sistema di accesso che unificherà tutto. Addio, arriva una nuova identità digitale (Computermagazine)Una questione articolata che è stata avanzata nelle ultime settimane con non pochi problemi per il governo. Non tutti hanno la CIE e questo ha spinto a riversarsi sulloche si può ottenere ...

