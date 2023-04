?Spettacoli | performance site specific e incursioni urbane per la IV edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanzAppit : Spettacoli, performance site specific e incursioni urbane per la IV edizione di Paesaggi del Corpo Festival Interna… - umbriajournal_ : “Novilunio” una performance di danza all’Auditorium Sant’Angelo - NewSicilia : Sabato 29 e domenica 30 aprile alle ore 17 gli allievi del quinto anno di Teatroimpulso mostreranno al pubblico una… - manuelakusterma : RT @TeatroVascello: Fontana Project di Emiliano Pellisari: la performance danzata dedicata a Lucio Fontana, al @TeatroVascello https://t.c… - TeatroVascello : Fontana Project di Emiliano Pellisari: la performance danzata dedicata a Lucio Fontana, al @TeatroVascello… -

... noto autore e registra italiano, che ha firmato in 40 anni di carriera, 25teatrali, ...rendono la scena vivida agli occhi dello spettatore che viene coinvolto con alcuneche ...... laboratori, le Cene a 4 mani , conferenze, cene a tema, presentazioni di libri,, street ... conduttore di Decanter (Rai Radio 2) e di Camper (Rai1), che accompagnerà nelle loro...... gli operatori teatrali albanesi hanno modo di partecipare a una serie didi teatro e ... La prima, alla quale gli ospiti hanno assistito, è stata "Lazzaro" della Compagnia ...

Spettacoli, performance site specific e incursioni urbane per la IV ... RomaDailyNews

di Mazara del Vallo e del mondo: Pietro Consagra. Lo spettacolo andrà in scena il 26 aprile alle ore 21 nella suggestiva cornice del chiostro del Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo. Un evento vol ...NEWS 22 March 2023 Newsdesk Lea Michele will skip a night of Funny Girl this week so she can care for her sick son.The former Glee actress took to her Instagram Stories on Wednesday to announce ...