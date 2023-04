Spegne le candeline e muore improvvisamente, lutto nel napoletano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Castellammare di Stabia. Una morte improvvisa dove nessuno riesce a dare una spiegazione come quella di Gianluca Cirillo, 51enne stabiese deceduto dopo aver spento le candeline di compleanno. , Castellammare in lutto. Spegne le candeline, addio a Gianluca Cirillo L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto improvvisamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Castellammare di Stabia. Una morte improvvisa dove nessuno riesce a dare una spiegazione come quella di Gianluca Cirillo, 51enne stabiese deceduto dopo aver spento ledi compleanno. , Castellammare inle, addio a Gianluca Cirillo L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe mortoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Maria Zanetti spegne 108 candeline: festa a Pianiga Nessuno direbbe mai che questa sorridente signora ha appena soffiato su 108 candeline e invece è proprio questa l'età di Maria Zanetti, nata a Mirano il 6 aprile 1915 e residente in via Cognaro a Pianiga insieme a Bianca, una delle figlie. Nel giorno del compleanno la casa si ... Telebari, i primi 50 anni dell'emittente televisiva più antica d'Italia Nata nel 1973 da un'idea di Orfeo Mazzitelli, di anno in anno ha ampliato la sua rete e i suoi programmi Telebari , l'emittente televisiva più antica d'Italia, spegne le sue prime cinquanta candeline . Nata nel 1973 da un'idea di Orfeo Mazzitelli, di anno in anno ha ampliato la sua rete e i suoi programmi, arrivando nel 2023 a proporre un'offerta che, dalle ... Alessandro Preziosi compie 50 anni : tra carriera e vita privata Alessandro Preziosi spegne cinquanta candeline. Al giro di boa del mezzo secolo, l'attore napoletano nato il 19 aprile 1973 festeggia con un nuovo amore - quello per Delfina Delettrez Fendi, erede della nota casa di moda ... Nessuno direbbe mai che questa sorridente signora ha appena soffiato su 108e invece è proprio questa l'età di Maria Zanetti, nata a Mirano il 6 aprile 1915 e residente in via Cognaro a Pianiga insieme a Bianca, una delle figlie. Nel giorno del compleanno la casa si ...Nata nel 1973 da un'idea di Orfeo Mazzitelli, di anno in anno ha ampliato la sua rete e i suoi programmi Telebari , l'emittente televisiva più antica d'Italia,le sue prime cinquanta. Nata nel 1973 da un'idea di Orfeo Mazzitelli, di anno in anno ha ampliato la sua rete e i suoi programmi, arrivando nel 2023 a proporre un'offerta che, dalle ...Alessandro Preziosicinquanta. Al giro di boa del mezzo secolo, l'attore napoletano nato il 19 aprile 1973 festeggia con un nuovo amore - quello per Delfina Delettrez Fendi, erede della nota casa di moda ... Maria Zanetti spegne 108 candeline: festa a Pianiga Televenezia Atletica, Sara Simeoni spegne 70 candeline Spegne oggi, 19 aprile, 70 candeline, la saltatrice in alto Sara Simeoni, icona e leggenda dell'atletica azzurra.In una carriera ... Alessandro Preziosi compie 50 anni: tra carriera e vita privata L'attore classe 1973 originario di Napoli è uno dei volti più amati della fiction italiana. Tra cinema, teatro e televisione, Preziosi celebra il mezzo secolo con fascino e professionalità ... Spegne oggi, 19 aprile, 70 candeline, la saltatrice in alto Sara Simeoni, icona e leggenda dell'atletica azzurra.In una carriera ...L'attore classe 1973 originario di Napoli è uno dei volti più amati della fiction italiana. Tra cinema, teatro e televisione, Preziosi celebra il mezzo secolo con fascino e professionalità ...