Spedizione punitiva stile “Gomorra”: prendono la vittima a bastonate e a colpi d’arma da taglio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una Spedizione punitiva in piena regola. A porla in essere «quello che si potrebbe definire un vero e proprio gruppo criminale. Ha organizzato l’azione con perizia quasi degna di un dispositivo militare». Così i carabinieri di Viterbo descrivono quanto accaduto nel febbraio scorso in un piccolo centro cittadino dell’area sud della provincia di Viterbo. Protagonisti in negativo tre albanesi, già noti alla giustizia e ai militari dell’Arma, residenti nel Viterbese. La vittima, anch’egli straniero, nigeriano, era colpevole, agli occhi degli aggressori, di avere avuto l’ardire di chiedere il pagamento di un pregresso debito. Un debito di poche decine di euro, che uno dei tre avrebbe maturato nei confronti del malcapitato. La Spedizione punitiva parte con una trappola Hanno attirando l’uomo in quella che si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unain piena regola. A porla in essere «quello che si potrebbe definire un vero e proprio gruppo criminale. Ha organizzato l’azione con perizia quasi degna di un dispositivo militare». Così i carabinieri di Viterbo descrivono quanto accaduto nel febbraio scorso in un piccolo centro cittadino dell’area sud della provincia di Viterbo. Protagonisti in negativo tre albanesi, già noti alla giustizia e ai militari dell’Arma, residenti nel Viterbese. La, anch’egli straniero, nigeriano, era colpevole, agli occhi degli aggressori, di avere avuto l’ardire di chiedere il pagamento di un pregresso debito. Un debito di poche decine di euro, che uno dei tre avrebbe maturato nei confronti del malcapitato. Laparte con una trappola Hanno attirando l’uomo in quella che si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : Tutti mobilitati per obbligare una donna a fare la madre contro la sua volontà e poi si tace sull'infame spedizione… - SecolodItalia1 : Spedizione punitiva stile “Gomorra”: prendono la vittima a bastonate e a colpi d’arma da taglio… - Etrurianews : VITERBO - I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Viterbo hanno dato esecuzione a un'ordi… - lacittanews : Accoltellato, preso a bastonate e minacciato con una pistola per aver chiesto la restituzione di un debito. Spedizi… - tusciaweb : Spedizione punitiva in stile Gomorra, giovane preso a bastonate e minacciato con la pistola Viterbo - Carabinieri,… -