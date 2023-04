(Di mercoledì 19 aprile 2023) Paoloex allenatore parla di Napoli-Milan e della prestazione di Khvichain Champions League. Il rigore sbagliato dadurante Napoli-Milan ha fatto scattare pesanti contestazioni nei confronti del giocatore georgiano. Tante le critiche piovute sull’attaccante, molto ingenerose, anche perchéha provato tante volte a fare la differenza, sfidando i soliti due o tre giocatori che gli si ponevano contro ad ogni azione. A Radio Punto Nuovo anche Paolocommenta Napoli-Milan e dice: “Non è il caso di valutare le scelte o meno di Spalletti. Ha già dimostrato grandissime cose, quindi non ha senso parlare ora di responsabilità o colpe da parte sue contro Pioli. Il Napoli in questa sfida Champions non è arrivato come la squadra che aveva stracciato il ...

... Dioniso fanciullo, l'iniziato, sie scorge i feroci titani alle sue spalle, pur vedendo ... chele stampelle dell'abito (habit peirceano): destabilizza la parvenza del segno che ...... Sanremo che sidentro Sanremo attraverso una diretta Instagram. Chiara l'ha riempito di ... 'gli One Direction del secolo scorso', Blanco cheil palco e Morandi che spazza, 'è sempre ...La fuorisede che ritraggo a più riprese in Piazza Santo Stefano sima non è veramente lì, ... io concepisco la sessualità in modo libero e miesser preso per sessista. Ne Il solito ...

Specchia distrugge Kvaratskhelia: "Ha le sue colpe..." napolipiu.com

Prende lo spunto da qui il ciclo di eventi “La città si specchia: dove l’Arno incontra Firenze ... ricostruzione nel Dopoguerra dei ponti fiorentini, che erano stati distrutti, con l’eccezione di ...Capistrello – Poco più di un’ora fa, un camion che trasportava un escavatore ha divelto oltre 20 lampade dell’impianto di illuminazione e altrettante sono pericolanti, oltre a due grosse ventole di ar ...