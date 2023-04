Spalletti sul rigore: “La storia del Milan ha contato “ (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luciano Spalletti si è lamentato per il rigore non concesso al Napoli durante la sfida con Milan, fallo di Leao su Lozano. Spalletti al termine della sfida con il Milan non si è tirato indietro nel commentare gli episodi da moviola. Clamoroso il rigore non concesso al Napoli col Milan per il fallo di Leao su Lozano. “Sul rigore, il passato e la storia del Milan ha contato… quello è rigore è netto” il commento lapidario di Luciano Spalletti. In effetti non si riesce a comprendere come l’arbitro Marciniak non abbia fischiato la massima punizione contro i rossoneri. Dalle immagini alla moviola è assolutamente evidente che Leao prende solo il piede di Lozano. Immagini che ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lucianosi è lamentato per ilnon concesso al Napoli durante la sfida con, fallo di Leao su Lozano.al termine della sfida con ilnon si è tirato indietro nel commentare gli episodi da moviola. Clamoroso ilnon concesso al Napoli colper il fallo di Leao su Lozano. “Sul, il passato e ladelha… quello èè netto” il commento lapidario di Luciano. In effetti non si riesce a comprendere come l’arbitro Marciniak non abbia fischiato la massima punizione contro i rossoneri. Dalle immagini alla moviola è assolutamente evidente che Leao prende solo il piede di Lozano. Immagini che ...

