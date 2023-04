Spalletti inviperito per il rigore negato al Napoli | «Fallo nettissimo di Leao su Lozano» Le foto sui social scatenano i napoletani

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Fa i complimenti al Milan, ma poi Lucianotorna a essere una furia per queldisuche nel primo tempo avrebbe potuto concedere unalcruciale per una possibile rimonta nel ritorno dei quarti di Champions al Maradona. Ai microfoni di Sport Mediaset, l’allenatore toscano è incontenibile: «È unche non si può non vedere. Questo non è un contatto, questo è un colpo. Rischia di procurargli una distorsione alla caviglia se non la mette bene. Però poi si dà il fianco e si dice che ci si attacca. Ma io non mi attacco a nulla…». Non aiuta poi a calmare l’umore dianche Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista, che in studio assicura: «Sono d’accordissimo con te». E poi ...